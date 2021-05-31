Косы, как у Клеопатры: назвали средства для роскошных волос

Маски для волос - это также древняя методика ухода. Фото: pixabay

В древности женщины пользовались многими средствами для ухода за волосами, которые сохранились до сих пор.

Один из них - стрижка горячими ножницами, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Царице Египта Клеопатре ее служанки подрезали кончики волос раскаленными ножницами. Также известно, что она обладала роскошными волосами. Тогда можно предположить, что Клеопатра и является автором метода горячей стрижки.

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Маски для волос - это также древняя методика ухода. Та же Клеопатра, например, использовала для них мед, имбирь, сок лимона, различные масла. В современной косметологии именно эти ингредиенты есть в составе многих средств ухода за волосами.

Также с древности к нам пришли эфирные масла чайного дерева, бергамота, апельсина, грейпфрута. Клеопатра применяла их в уходе за кожей и волосами. Сейчас их формулы в средствах усовершенствовали.

Для питания волос, мягкости, эластичности и шелковистости, используют масла. Этот питательный компонент состоит из растительных жиров. В то же время, они не всегда бывают полезными и не всем подходят. После использования некоторых масел волосы становятся жирными или, наоборот, появляется сухость.