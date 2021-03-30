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вторник, 30 марта 2021 13:00

Коктейль и полезные привычки: какими методами бороться с мешками под глазами

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Коктейль и полезные привычки: какими методами бороться с мешками под глазами
Чтобы бороться с мешками под глазами также коктейль. Фото: pixabay

Есть несколько способов, чтобы избавиться от мешков под глазами.

Утром такого вида не надо бояться, а в первую очередь умыться прохладной водой, рассказала индийская диетолог и автор книг о здоровом питании Пуджа Махиджа, передает The Indian Express.

Если обычное умывание не помогло, тогда надо бороться другими способами. В частности, експерт советует есть овощи и фрукты и пить 2-3 литра воды в день, чтобы организм перестал накапливать воду про запас. Следует пить меньше чая, кофе, энергетических напитков и алкоголя, так как они способствуют выведению жидкости и появлению отеков. В рацион надо добавить петрушку, потому что она помогает выводить токсины из организма.

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Чтобы бороться с мешками под глазами есть также коктейль. Нужно сделать сок-пюре из огурца, сельдерея, помидора и петрушки и добавить туда несколько капель сока лайма.

По словам Пуджи Махиджи, если мешки под глазами долго не исчезают, болят или увеличиваются в размерах со временем, стоит обратиться к врачу, так как это может быть симптомом болезней почек.

У женщин даже во взрослом возрасте не редкость высыпания или акне на коже, появление которых трудно понять. Существуют вредные привычки, из-за которых появляется сыпь. Одна из ошибок - умываться только раз в день.

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