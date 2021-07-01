Какую ошибку совершают чаще всего, когда чистят зубы

Эксперты советуют чистить зубы бережно, чтобы не ослабить эмали. Фото: pixabay

Люди часто делают ошибку, когда чистят зубы.

Самая распространённая ошибка, когда давят на них щеткой слишком сильно, пишет The Sun.

Эксперты советуют чистить зубы бережно, чтобы не ослабить эмаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые частые ошибки, которые делают во время чистки зубов

Поэтому следует купить ортодонтическую щетку, которая позволяет осторожно очищать труднодоступные места зубов и десен.

Надо также следить за состоянием щетки. Ее следует менять каждые четыре месяца или в конце срока годности. Чем старше щетка - тем хуже она выполняет свои функции и оставляет во рту вредные бактерии.

Большинство еще с детства знает, что конфеты и газировка вредны для здоровья зубов. Однако это далеко не полный список продуктов, которые негативно влияют на них. Кислые продукты и те, которые прилипают к зубам, наиболее опасны для их здоровья, так как они изнашивают защитную зубную эмаль. В результате люди становятся более уязвимыми к инфекциям. Потребление этих продуктов также приводит к пожелтению зубов и повышенной чувствительности.