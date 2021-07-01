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четверг, 01 июля 2021 18:00

Какую ошибку совершают чаще всего, когда чистят зубы

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Какую ошибку совершают чаще всего, когда чистят зубы
Эксперты советуют чистить зубы бережно, чтобы не ослабить эмали. Фото: pixabay

Люди часто делают ошибку, когда чистят зубы.

Самая распространённая ошибка, когда давят на них щеткой слишком сильно, пишет The Sun.

Эксперты советуют чистить зубы бережно, чтобы не ослабить эмаль.

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Поэтому следует купить ортодонтическую щетку, которая позволяет осторожно очищать труднодоступные места зубов и десен.

Надо также следить за состоянием щетки. Ее следует менять каждые четыре месяца или в конце срока годности. Чем старше щетка - тем хуже она выполняет свои функции и оставляет во рту вредные бактерии.

Большинство еще с детства знает, что конфеты и газировка вредны для здоровья зубов. Однако это далеко не полный список продуктов, которые негативно влияют на них. Кислые продукты и те, которые прилипают к зубам, наиболее опасны для их здоровья, так как они изнашивают защитную зубную эмаль. В результате люди становятся более уязвимыми к инфекциям. Потребление этих продуктов также приводит к пожелтению зубов и повышенной чувствительности.

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