Каким людям нельзя загорать

На открытом солнце нельзя быть беременным, особенно на поздних сроках, и детям до пяти лет. Фото: pixabay

Перед поизкою на море, надо пойти к врачу на осмотр и поинтересоваться, можно ли загорать.

Есть люди, которым загар категорически запрещен, пишет romper.

Эксперты утверждают, что процесс загара вреден. На солнце нужно быть осторожными людям со светлыми глазами, блондинам и рыжеволосым. Их кожа почти не производит меланина, может вызвать заболевание на рак.

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Родинки - еще один сигнал предосторожности с загаром. Их надо показать врачу перед отдыхом, чтобы определить, насколько опасными они могут быть.

На открытом солнце нельзя быть беременным, особенно на поздних сроках, и детям до пяти лет.

Людям, у которых слабый кровоток, гипертония, диабет, неврастения, при варикозном расширении вен также не стоит загорать. Также это опасно для тех, у кого недостаток витамина В и кожные болезни.

Если никаких оговорок к загару нет, то это лучше делать до 10 утра или после 17 часов. В остальное время лучше избегать прямых солнечных лучей, быть в тени или в одежде и использовать солнцезащитные средства.

Черешня омолаживает кожу, так как выводит вредные вещества из организма. Она богата микроэлементами, которые производят меланин, способствует улучшению загара.