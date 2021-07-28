Как мотивировать себя худеть

План питания надо составить такой, чтобы подходил индивидуальному образу жизни. Фото: pixabay

На пути к похудению важно искать способы мотивации, чтобы работать без устали.

Способы, как это сделать, предложила нутрициолог Ольга Усенко в Instagram.

Сначала важно определить, почему нужно худеть. После этого цель стоит записать. Так можно убедиться, что желание идет изнутри и действительно необходимо.

Также ожидания должны быть реалистичными. Если цель недостижима, она заставит разочароваться и сдаться. Правильное похудение - это 0,5-1 кг в неделю.

После того как сформулирована глобальная цель, ее надо разбить на меньшие. Можно использовать систему SMART, по словам специалиста. SMART означает: конкретный, измеримый, достижимый, реалистичный, измеримый во времени Лучше, когда есть много маленьких целей, ведущих к одной масштабной.

План питания надо составить так, чтобы подходил к индивидуальному образу жизни. Строгие диеты и ограничения - не лучшее решение.

Необходимо ощущения и способы питания записывать в дневник. Так можно будет анализировать ошибки.

За каждую выполненную цель можно придумать вознаграждение.

Чтобы было веселее, стоит найти партнера, который тоже худеет.

Не следует стремиться к совершенству, так как это со временем начнет подавлять и мотивация исчезнет. Надо быть лояльным к себе из-за маленьких слабостей.

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При похудении должна быть физическая активность. Поэтому стоит найти то, что больше всего нравится, и заниматься именно этим.

Во время отпуска сложно соблюдать режим питания. Поэтому люди, как правило, набирают лишний вес. Есть несколько советов, чтобы этого не произошло. Для начала стоит научиться разделять приемы пищи и понять, который должен быть наиболее сытным. Благодаря этому человек не проголодается раньше времени. Лучше сделать сытным завтрак, а на ужин выбрать что-то легкое - белок и овощи.