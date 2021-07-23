Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион

Масло мяты можно использовать как антисептик или средство против зуда. Фото: pixabay

Мята эффективна не только в лечебных целях, но и в косметических.

Она хорошо ухаживает за кожей, пишет ukrhealth.net

Масло мяты можно использовать как антисептик или средство против зуда. Сок этого растения помогает при укусах некоторых насекомых, таких как комары, пчелы, шершни и осы.

Она эффективна при простуде и аллергии. Ментол не влияет на отек, но с его помощью можно уменьшить заложенность носа, согласно исследованиям.

Мята является природным стимулятором, поэтому эффективно справится с депрессией. Если добавить ее в рацион, то это поможет преодолеть хроническую усталость, депрессию и подавленность.

Облегчить головную боль можно с помощью бальзамов на основе мяты, их преимущественно втирают в лоб и нос. Растение является естественным успокаивающим средством, уменьшает воспаление, которое чаще всего становится причиной головных болей и мигрени.

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Полезная и для пищеварения, приводит его в норму, так как активизирует железы, выделяющие ферменты. Эффективна при расстройствах желудка.

Лимонная маска поможет коже сиять, быть менее жирной и более светлее на вид. Ее можно приготовить дома, убедившись сначала, что нет аллергии. Преимущество сока лимона в том, что обладает антибактериальным эффектом. Продукт замедляет выработку себума и хорошо очищает кожу от ороговевших клеток благодаря содержанию в своем составе фруктовой кислоты.