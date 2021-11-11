Градиентные тени и макияж без бровей: 6 beauty-трендов, которые пленят мир красоты 2022-го

Модель Мальвина Чукля, победившая в третьем сезоне шоу "Топ-модель по-украински", рассказала о модных новинках из мира красоты. Трендсеттеры прогнозируют, что именно эти виды макияжа будут трендовыми в 2022 году.

Стрелки остаются актуальными. Но в следующем году – чем стрелка массивнее, тем лучше. Beauty-советами Чукля делится в Instagram-блоге.

"Ретромейкап: дымчатые смоки, драматически подчеркнутые глаза, ресницы в стиле Твигги снова вернулись. Также модными будут яркие помады. Губы, которые будут привлекать к себе внимание насыщенными цветами, - именно то, чем можно украсить выход в свет. Следует выбирать в основном в матовой текстуре", – написала модель.

Фото: instagram.com/malvina_chuklia

Макияж без бровей и градиентные тени тоже будут в тренде.

"Дизайнеры решили, что придать ярким губам больше акцентности можно, если обесцвечить брови. Пишу этот пункт только в целях информирования. Ведь немногие пойдут на это ради моды. А частым явлением на модных показах 2021-2022 являются градиентные тени: смешивание нескольких ярких оттенков, еще и из сияющих палитр", – объяснила Чукля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уютно и стильно: 10 идей осеннего маникюра, которые стоит попробовать

Румяна, которые наносят на щеки, веки, а также на нос для создания эффекта загара, будут актуальны.

Украинская модель Мальвина Чукля рассказала, от каких привычек стоит отказаться. Отметила, что от этих 6 вредных привычек надо избавиться до 35 лет.