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четверг, 11 ноября 2021 10:40

Градиентные тени и макияж без бровей: 6 beauty-трендов, которые пленят мир красоты 2022-го
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Модель Мальвина Чукля, победившая в третьем сезоне шоу "Топ-модель по-украински", рассказала о модных новинках из мира красоты. Трендсеттеры прогнозируют, что именно эти виды макияжа будут трендовыми в 2022 году.

Стрелки остаются актуальными. Но в следующем году – чем стрелка массивнее, тем лучше. Beauty-советами Чукля делится в Instagram-блоге.

"Ретромейкап: дымчатые смоки, драматически подчеркнутые глаза, ресницы в стиле Твигги снова вернулись. Также модными будут яркие помады. Губы, которые будут привлекать к себе внимание насыщенными цветами, - именно то, чем можно украсить выход в свет. Следует выбирать в основном в матовой текстуре", – написала модель.

Модель Мальвина Чукля, победившая в третьем сезоне шоу "Топ-модель по-украински", рассказала о модных новинках из мира красоты
Фото: instagram.com/malvina_chuklia
Ретромейкап: дымчатые смоки, драматически подчеркнутые глаза, ресницы в стиле Твигги снова вернулись
Стрелки остаются актуальными
Также модными будут яркие помады
Дизайнеры решили, что придать ярким губам больше акцентности можно, если обесцвечить брови

Макияж без бровей и градиентные тени тоже будут в тренде.

"Дизайнеры решили, что придать ярким губам больше акцентности можно, если обесцвечить брови. Пишу этот пункт только в целях информирования. Ведь немногие пойдут на это ради моды. А частым явлением на модных показах 2021-2022 являются градиентные тени: смешивание нескольких ярких оттенков, еще и из сияющих палитр", – объяснила Чукля.

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Румяна, которые наносят на щеки, веки, а также на нос для создания эффекта загара, будут актуальны.

Украинская модель Мальвина Чукля рассказала, от каких привычек стоит отказаться. Отметила, что от этих 6 вредных привычек надо избавиться до 35 лет.

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