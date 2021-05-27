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четверг, 27 мая 2021 13:17

Где и как правильно хранить духи

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Где и как правильно хранить духи
Духи нужно хранить в темном месте. Фото: pixabay

Каждый сохраняет духи по-разному.

Их необходимо держать в правильном месте, а люди иногда ставят куда-нибудь, пишет "Сегодня".

Поэтому стоит обратить внимание на температуру в комнате. Если в помещении есть ее перепады, то это место плохое для хранения духов. Чаще всего это ванная комната, или у батареи. Чтобы аромат не терял насыщенность, идеальной будет температура +15...22°С.

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По словам председателя Гильдии парфюмеров Влада Зварича, держать духи следует в темном месте. Ведь солнечные лучи активизируют химические процессы, через которые молекулы аромата изменяются и разрушаются. Флакон можно просто класть в коробку.

Также нельзя хранить духи в холодильнике, так как холод меняет формулу запаха. Другие продукты на полках холодильника смогут впитывать запах. Также не стоит забывать следить за герметичностью флакона с ароматом.

Парфюмер Виктория Бредихина утверждает, что альтернативой трендовому парфюму может служить эфирное масло, если нет аллергии на отдельные компоненты.

"Если вы наносите неразведенное масло, то я бы рекомендовала не разбрызгивать его на кожу, а попробовать нанести на одежду или волосы, что непосредственно не контактирует с кожей и не вызывает раздражения", - говорит.

Супер-модель Кайя Гербер рассказала бьюти-секреты. Один из них касается нанесения духов. Модель распыляет их не на кожу, волосы или в воздухе, а на зеркало.

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