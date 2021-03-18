Фрукты нельзя есть перед сном - нарушается работа мозга

Надо есть не более одного фрукта в день до обеда и через час-полтора после завтрака. Фото: pixabay

Если вечером или перед сном съесть фрукты, то это помешает мозгу правильно распределять энергию в теле и разрушит метаболизм.

Фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно, потому что нарушается липидный и углеводный обмены, пишет newsyou.info

Надо есть не более одного фрукта в день до обеда и через час-полтора после завтрака.

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Как второй завтрак можно есть фрукт с добавкой. Например: грушу со свеклой, или морковь с яблоком. Тогда будет польза и с груши, и из морковки. Организм получит достаточно пектиновых веществ и клетчатки. Также будет медленное всасывания углеводов, которые заложены в фруктах.

Принимать же фрукты во второй половине дня вредно для здоровья, особенно для тех, кто заменяет ими ужин. Ведь фрукт сразу же влияет на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Это также может привести к лептинорезистентности, при которой мозг не понимает, сколько у него энергии, и начинает ее экономить и запасать.

Черный чай является одним из самых популярных напитков, особенно в холодное время. В нем есть много полезных веществ для организма и красоты. Напиток активно борется с повреждением и старением клеток организма, а также защищает от развития хронических недугов. По словам исследователей, благодаря антиоксидантам, которые есть в черном чае, можно повысить "хороший" холестерин ЛПВП и снизить "плохой" холестерин ЛПНП.