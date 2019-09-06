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пятница, 06 сентября 2019 12:21

Фитнес-тренерка Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей из пассивным образом жизни

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Фитнес-тренерка Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей из пассивным образом жизни
Анита Луценко поделилась новым упражнением. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для тех, у кого сидячий образ жизни.

Видео-тренировку женщина опубликовала в Instagram.

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Для выполнения упражнения понадобится только коврик. Необходимо упереться ногами и руками в пол, словно вы стоите в планке. Нужно поднимать таз вверх и тянуться в спине.

"Растягивается задняя поверхность бедра, которая во время выполнения упражнения сокращается. Такая тренировка подойдет для тех, кто много сидит. Выполнять по 10-15 раз". - прокомментировала Луценко.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Недавно звезда шоу "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко рассказала о важном аспекте похудения и тренировок - мотивацию.

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