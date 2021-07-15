Этот продукт есть в каждом доме. Как избавиться от черных точек на лице

Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Фото: pixabay

Популярную и ненавистную проблему черных точек на лице можно решить легким и бюджетным способом.

Средство с овсяных хлопьев для умывания, приготовленное дома, поможет, рассказала косметолог Яна Смирнова в Instagram.

Овсяные хлопья надо смолоть в блендере или протереть в ладони. К ним можно добавить несколько капель теплой воды и нанести эту кашу на влажное лицо. Тогда минуту массировать и смывать.

Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Цвет лица улучшится, а черные точки станут светлыми и незаметными, салоотделение придет в норму. Кожа станет по мере жирной и сухой.

Этот способ умывания подходит почти всем. Наиболее эффективен для обезвоженной кожи, когда жирный блеск появляется через несколько часов после умывания. Сухой, вялой, тусклой коже с серого цвета также даст заметный результат.

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Но нельзя умываться овсяной кашей, если есть частые высыпания на коже или ее индивидуальная непереносимость.

Лимонная маска поможет коже сиять, быть менее жирной и светлее на вид. Ее можно приготовить дома, убедившись сначала, что нет аллергии. Преимущество сока лимона в том, что обладает антибактериальным эффектом. Продукт замедляет выработку себума и хорошо очищает кожу от ороговевших клеток благодаря содержанию фруктовой кислоты.