Если фрукты есть неправильно, то они гниют в желудке - диетолог

Не стоит считать фрукты десертом. Это отдельный прием пищи. Фото: pixabay

Благодаря фруктам можно укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ, очистить организм от шлаков и токсинов, укрепить стенки сосудов.

Как их есть, чтобы это приносило пользу для здоровья рассказала диетолог Мила Микитюк.

Она советует есть фрукты на голодный желудок. Тогда они дают много энергии и важны в детоксикации организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делает черешня с организмом человека

Не стоит считать фрукты десертом. Это отдельный прием пищи. Если съесть кусок плода на пустой желудок, он оттуда непосредственно идет в кишечник и там отдает всю свою пользу и ценность. Переваривается всего 30-40 минут.

Если там есть еще и другая пища, то фрукты ждут очереди на переваривание и гниют, превращаясь в кислоту. Контактируя с другой пищей, что есть в желудке, начинают портиться.

Есть фрукты надо умеренно, иначе может быть расстройство желудка и обострение гастрита или язвы.

Все знают, что фрукты и овощи нужно мыть перед едой. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не советует для этого использовать мыло и другие средства. Опасность в том, что моющие средства могут впитываться в пористую структуру овощей и фруктов несмотря на тщательное полоскание. Тогда появляется риск заболеваний.