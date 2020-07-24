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пятница, 24 июля 2020 22:46

Эксперт рассказал, почему на веки не стоит наносить консилер

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Эксперт рассказал, почему на веки не стоит наносить консилер
Главной функцией консилера является маскировка синяков и мелких недостатков под глазами. Фото: pixabay

Часто женщины вместо специального базового продукта под тени для глаз, наносят обычный консилер на веки.

Но профессиональный визажист Роберт Уэльс этого делать не рекомендует, пишет Cosmopolitan.

По его словам, чтобы не переполнять свою косметичку лишними продуктами, женщины не пользуются специальным праймером для век, который способствует качественному нанесению теней и их устойчивости, а выбирают консилер, ожидая и идентичный результат. Но так делать нельзя.

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Главной функцией консилера является маскировка синяков и мелких недостатков под глазами. Поэтому прежде всего визажист отметил, что кожа на этом участке лица совершенно другая, чем та, которая есть на веках. Кожа на веках склонна к жирности, а под глазами - к сухости. Поэтому консилер не блокирует выделение масла на веках. А это необходимо для того, чтобы тени хорошо держались и пигмент выглядел ярко. Консилером вы образуете еще большую жирность на веках.

Если вы пытаетесь нейтрализовать действие масел, которые содержатся в консилере, с помощью дополнительного слоя пудры, то это также неправильное решение.

"Это эквивалент двух зверств", - говорит Роберт.

По его словам, создавать такую ​​текстуру перед нанесением теней нельзя. Поетому продукты будут смешиваться между собой, а эффект вас неприятно удивит. Визажист все же рекомендует пользоваться специальной базой под тени для век.

Темные круги под глазами можно замаскировать консилером. Выбирайте продукт с легкой текстурой, так как для этого участка на лице не стоит использовать слишком мощное маскировочное средство. Специальной кисточкой нанесите немного консилера под глаза. Также это можно сделать пальцами. Основа, которой вы хотите скрыть синяки под глазами, должна быть светлее, чем кожа на этом месте. Тогда взгляд будет более выразительным и свежим.

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24
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