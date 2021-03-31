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Эксперимент женщины показал, как похудеть благодаря видеоиграм

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Эксперимент женщины показал, как похудеть благодаря видеоиграм
Каждый раз во время занятий в спортзале женщина сжигала примерно по 500 калорий, а за день с видеоиграми - еще 1000. Фото: pixabay

Немка доказала, что видеоигры помогают в борьбе с лишними килограммами.

Женщина долго худела, прибегая к диетам и тренировкам в спортзале, но не видела эффективности, передает maximum.fm

Тогда муж 27-летней Мариссы Брух купил несколько видеоигр и шлем виртуальной реальности.

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Игра Beat Saber, в которой надо сыграть песню, разрезая цветные кубы и размахивая руками, и игра Thrill of the Fight, что является симулятором бокса, настолько захватили женщину, что были вместо тренеров.

Таким образом, каждый раз во время занятий в спортзале она сжигала примерно по 500 калорий, а за день с видеоиграми - еще 1000. Со временем это стало слишком легко для женщины и она добавила гири на запястье. Результат показал, что за год она лишилась 18 кг. Сейчас вес немки 72 кг. Женщина не чувствует стресса и считает, что этот метод похудения намного безопаснее и лучше, чем предыдущие.

"Я пыталась сбросить лишние килограммы более 10 лет, у меня были очень сложные отношения с едой. Я сидела на огромном количестве диет, но даже минус в несколько килограммов был очень стрессовым. А в подростковом возрасте я могла ничего не есть целых два дня, но делать такое - слишком экстремально ", - рассказала геймерка.

Методы и эффект диетических ограничений при похудении должен знать каждый, кто их применяет. Ведь они могут навредить здоровью и оказать негативное влияние на внешний вид. Самой большой ошибкой эксперты называют то, что люди покупают продукты с низким содержанием жира.

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