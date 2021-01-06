Еффективен ли фитнес для лица

Кожа человека стареет не потому, что мышцы на лице теряют тонус. Фото: pexels

Чтобы подтянуть лицо, не делая при этом операций, делают упражнения, которые называют фейсфитнесс.

Его эффективность пока не доказали, но такой способ довольно популярен, рассказала дерматолог Светлана Якубовская, передают 24 Новини.

Кожа человека стареет не потому, что мышцы на лице теряют тонус. Это комплексный процесс, в который вовлечены генетика, гормоны, и физиологические процессы старения - уменьшение синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, воздействие солнца и другие. Поэтому "тренируя мышцы лица" на них нельзя повлиять в целом.

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В некоторых случаях такой метод может действительно помочь. Это придаст тонуса коже и ее мышцам.

С возрастом и у каждого человека в зависимости от активности их мимики разные группы мышц лица могут быть как очень напряженными, так и наоборот - расслабленными. Во время любых движений, например, при улыбке одни мышцы напрягаются, а другие, наоборот, расслабляются.

Если и выполнять любые упражнения, направленные на "укрепление мышц", надо точно знать с чем работать, какие мышцы у конкретного человека на лице находятся в недостаточном тонусе, чтобы можно было на них влиять и не ухудшить гипертонус других мягких мышц. Вот почему упражнения "через экран" или с журнала точно не вариант. Это возможно только исключительно с специалистом, имеющим медицинское образование и которий разбирается в этом на все 100%.

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