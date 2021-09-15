Дыхание, запахи, успокаивающие вещи - как справиться с тревогой

Следует сначала разобраться почему возникает беспокойство. Фото: pixabay

Признаками тревоги являются психологический дискомфорт, неуверенность в завтрашнем дне и своих силах, перепады настроения, беспокойство.

Чем больше человек переживает, тем менее качественно что-то делает, пишет healthline.

Есть способы, чтобы избавиться этого состояния. Один из них - это детализация. Следует сначала разобраться, почему возникает беспокойство. Прежде чем паниковать, надо разобрать все факты, которые есть вокруг этой ситуации, и оценить их. Тогда спрогнозировать план, как все решить.

Также советуют следить за дыханием. Обычно в состоянии тревоги оно ускоряется и становится поверхностным. Надо научиться контролировать дыхание. Самое простое, что можно сделать в стрессовой ситуации, это начать "дышать вчетыре". Считать до четырех при вдохе, а затем так же, считая до четырех, медленно выдыхать. Важно при этом дышать правильно: при вдохе живот поднимается, при выдохе медленно опускается, грудь остается почти неподвижной.

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Успокаивающие вещи, которые надо разделить на категории. Также стоит упомянуть запахи, с которыми ассоциируется спокойствие и комфорт.

Отдых от работы и домашних забот доставляет человеку удовольствие. Также ученые определили конкретное время отдыха, чтобы чувствовать себя счастливым. Результаты показали, что люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 ч. ежедневно.