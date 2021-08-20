Дорого или эффективно – чем отличается профессиональная косметика

Компания PROVG регулярно представляет новинки и сезонные средства. Среди последних предложений - шимерни средства для тела

Это действительно так, только вопрос заключается в том, что большинство покупательниц смутно представляет себе, чем обычная косметика отличается от профессиональной. Чаще всего все сводится к банальному сравнению цен, но в этом случае "дорогая" совершенно не равно "профессиональная". Почему так?

Найти профессиональные средства можно лишь в специализированных магазинах или на сайтах. Одна из интернет-площадок, где продаются профессиональніе средства - косметика provg.com.ua. Вся продукция компании разработана специально для профессионального использования. Чтобы стать постоянным клиентом и получать персональную скидку, необходимо подтвердить наличие сертификата визажиста.

Виды и особенности

Многие думают, что чем дороже стоит косметическое средство, тем более оно "профессиональное". Это совершенно не так.

• Дорогие косметические средства действительно хорошие – они являют собой продукцию всемирно известных парфюмерных домов или косметических компаний. Такие средства проверены временем, их качество подтверждается раскрученной торговой маркой, дорожащей своей репутацией. Элитная продукция априори не может стоить дешево, она по карману далеко не всем покупательницам. Но ничто из перечисленного вовсе не говорит о том, что такая косметика может называться профессиональной.

• Далее идут средства средней ценовой категории. Такая косметика тоже может похвастаться неплохим качеством, эффективна и доступна покупательницам middle-сегмента. Такие косметические средства найдутся в любой специализированной торговой точке.

• Еще одна разновидность – косметика масс-маркет. Средства этой категории рассчитаны на массовое потребление, продаются повсеместно и ни о какой "профессиональности" речь тут вообще не идет. Это совершенно не говорит о том, что средства масс-маркет плохие и использовать их нельзя. При правильном подборе и обращении они вполне годятся для ежедневного применения, но какого-либо особенного эффекта ожидать от них не стоит.

• Профессиональная косметика совершенно не предназначена для массового использования. Такие средства имеют еще одно название – космецевтика, что вполне отражает их суть. К разработке таких средств применяется совершенно иной подход – более тщательный и продуманный. Тут задействуют целые лаборатории, проводится множество специальных тестов, внедряются новейшие технологические разработки.

Так, компания PROVG регулярно презентует новинки и сезонные средства, среди последних предложений - шиммерные средства для тела. Также компания предоставляет широкий ассортимент косметики для глаз - кремовые,рассыпчатые тени, пигменты, глиттеры для глаз во всевозможных оттенках и многое другое.

Такая косметика продается далеко не везде, и купить ее дешево не получится. С другой стороны, профессиональная косметика может стоить намного дешевле элитной, ведь в этом случае нет надобности переплачивать за яркую упаковку и раскрученный бренд.