Для здоровья и похудения - смузи, которые помогут выглядеть безупречно

Если сделать напиток из лимона, апельсина и яблока, то он прекрасно снимет дневную усталость и можно будет забыть о заботах. Фото: pixabay

Смузи - это полезный, популярный и легкий напиток.

Летом его делать очень просто, потому что это сезон свежих фруктов, ягод, овощей.

Gazeta.ua собрала варианты легких полосе, которые будут иметь полезное влияние на различные сферы организма.

Если сделать напиток из лимона, апельсина и яблока, то он прекрасно снимет дневную усталость и можно будет забыть о заботах.

Укрепить иммунитет и набраться сил перед осенним периодом поможет полосе из яблока, моркови и меда.

Снизить давление поможет полосе из яблока, груши и моркови.

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Не стоит забывать и о похудении, ведь полосе также помогает сжечь жир, потому что напиток обычно из натуральных компонентов. Чтобы сбросить лишние килограммы, одной из разновидностей полосе может быть сочетание ананаса, яблока и апельсина.

С супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон берут пример многие девушки и женщины в мире. Сохранять красоту, стройность и молодость герцогине помогает один продукт. Спирулину она ежедневно добавляет к завтраку. Она полезна, улучшает обмен веществ и защищает организм от стресса. Герцогиня добавляет эти водоросли в утренний смузи, где еще есть шпинат, банан или яблоко, немного лимонного сока или голубики.