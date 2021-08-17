Что ускоряет процесс старения у человека

Хронический стресс также может состарить организм, по словам ученых. Фото: pixabay

Генетика влияет на то, как человек выглядит в разном возрасте.

Несмотря на это человек сам может влиять на процессы старения, пишет femmie.

Стоит только ввести в свою жизнь привычки, которые помогут сохранить молодость, привлекательность и здоровье.

Следует помнить, что батареи и обогреватели воздуха очень плохо влияют на кожу. Скоро холодное время, поэтому они станут очень популярными. Но они сильно сушат воздух, из-за чего кожа обезвоживается. Сухая кожа быстрее теряет упругость и эластичность и на ней легче и быстрее возникают морщины.

Следует быть более активными. Минимальная подвижность в течение дня способствует тому, что человек поправляется, состояние кожи ухудшается, выносливость становится низкой и силы приходят в упадок. В организме приумножается жир и сахар замедляет метаболизм. Повышается артериальное давление, появляются сопутствующие "сбои в системе".

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Хронический стресс также может состарить организм, по словам ученых. Он может сокращать теломеры, содержащие генетическую информацию. Их длина связана не только с преждевременным старением, но и с повышенным риском развития хронических заболеваний.

То, с какой скоростью ходит человек после 40 лет задает темп его старению. Люди, которые ходят медленно, стареют быстрее: на их лицах раньше появляются глубокие морщины, а мозг уменьшается в размерах.