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Что наиболее вредно для волос

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Что наиболее вредно для волос
Горячий фен для сушки волос годится только в экстренных случаях. Фото: pixabay

Идеальные волосы нуждаются во внимательном и терпеливом уходе.

Важны не только дорогие средства или бдительность, но и некоторые привычки, из-за которых волосы портятся.

Gazeta.ua собрала подборку вещей и привычек, которые портят волосы.

Например, круглые щетки-брашинги могут быть опасными. Особенно, если их использовать на мокрые волосы. Эта щетка слишком жесткая, а мокрые локоны более тонкие, слабые. Их следует расчесывать пальцами или широким гребнем.

Щипцы для волос делают их сухими и тусклыми. Горячие металлические пластины вредят волосам, даже если имеют специальное покрытие.

Горячий фен годится только в экстренных случаях. Лучше подождать, когда волосы немного подсохнут самостоятельно, и потом укладывать.

Собирать волосы в хвост также вредно. Резинка сжимает волоски у корней. Это их ослабляет, волосы медленно растут.

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Горячие инструменты не сильно полезны для волос. Чем меньше ими пользоваться, тем красивее будут волосы.

Для глубокого увлажнения волос нужна качественная маска или бальзам. Средство нанести на вымытые и слегка отжатые волосы. Для нормальных и сухих волос подойдет бальзам. Если же выбрать маску, то ею следует пользоваться один или два раза в неделю в зависимости от текущего состояния волос. Для поврежденных лучше воспользоваться маской с кератином, гидролизованными маслами, коллагеном.

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