Что надо делать, чтобы не было морщин

Чем старше вы становитесь, тем медленнее обновляются клетки

Чтобы избежать возникновения морщин, необходимо делать гимнастику, пилинг и кормить кожу.

Начинать ухаживать за кожей лица стоит с 25 лет.

Контролируйте эмоции. Не нужно бояться каждого выражения лица, но старайтесь НЕ щуриться и не кривляться.

Можно делать гимнастику - вдувать и выдувать щеки.

Жевать лучше с закрытыми губами. Также отличное упражнение - взгляд вправо-влево, вверх-вниз с закрытыми глазами, рассказывает salfetki.org.ua.

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Кожу необходимо кормить масками, отварами и лосьонами.

Правильное питание поможет предотвратить ранних морщин.

Ешьте больше овощей и фруктов. Избегайте жирного и кофе.

В домашних условиях можно использовать мед, яйца, картофельный крахмал и глину.

Пилинг из смеси молотого геркулес, соды, меда и яичного белка спасет от мелких морщин.

Усугубить положение могут заболевания почек, щитовидной железы, желудочно-кишечного такта, стрессы, вредные привычки, воздействие солнца и ветра и наследственная предрасположенность.