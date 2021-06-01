Что добавить в рацион, чтобы быстро и эффективно терять жир

Имбирь содержит эфирные масла, которые улучшают пищеварение, стимулируют выработку желудочного сока. Фото: pixabay

Избавиться от лишнего жира на теле к лету помогут некоторые продукты, которые следует добавить в рацион.

Они ускорят похудения без травм для организма, пишет poedim.

Ведь жир покидает тело равномерно. Потеряв складки на талии, скорее всего, на бедрах они также исчезнут.

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Одним из продуктов, который ускорит похудение, является грейпфрут. В нем содержится много витамина С. Иммунитет таким образом укрепляется, а клетчатка улучшает обмен веществ. По словам врачей, большое содержание флавоноидов в грейпфрутах помогает сжигать лишний жир.

Оливковое, кокосовое или льняное масло также эффективны при похудении. Самое главное, что они дают организму растительные жиры, в которых он нуждается. Также способствуют быстрому насыщению и улучшают работу кишечника.

Имбирь содержит эфирные масла, которые улучшают пищеварение, стимулируют выработку желудочного сока. Это помогает организму тратить больше энергии, сжигать жировые клетки. Также имбирь хорошо влияет на кожу.

Чтобы работа желудка улучшилась, стоит есть больше авокадо. Этот продукт также помогает терять вес. На 100 г плода приходится 214 калорий. Также авокадо содержит много клетчатки, которая способствует нормальной работе желудка и кишечника, ускорению метаболизма, поддержке гормонального фона.