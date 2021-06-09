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среда, 09 июня 2021 23:46

Что будет, если пить слишком много воды

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Что будет, если пить слишком много воды
Специалисты утверждают, что опасность большого количества воды в том, что она вымывает натрий. Фото: pixabay

Ежедневно рекомендуют выпивать около двух-трех литров воды, принимая во внимание вес человека.

Превышать эту дозировку не стоит, пишет Ukrhealth.

Специалисты утверждают, что опасность большого количества воды в том, что она вымывает натрий.

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Если его уровень критически понизится, то могут возникать различные заболевания. Например, повышенное давление, проблемы с почками и другими болезнями.

Это приводит не к дефициту натрия, а к избытку воды. Если добавить соль в рацион, то при повышенном артериальном давлении, заболеваниях почек и сердца состояние еще больше ухудшается.

Похожие с водой свойства имеет слабо заваренный зеленый чай. Если же напиток крепкий, то он мочегонный. Чем выше доза этих напитков в день, тем больше нужно пить воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. Какао также очень полезно, но имеет определенные условия. Варить его следует собственноручно, на молоке, из какао порошка и без большого количества сахара. Быстрорастворимое какао не является полезным и содержит высокое количество углеводов.

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