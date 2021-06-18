Чего категорически нельзя есть перед тренировкой

Жареную пищу нельзя есть перед тренировкой. Фото: pixabay

Для мышц важно, что человек ест до и после тренировки.

Надо следить за продуктами, особенно в случае, когда надо нарастить мышечную массу и повысить скорость метаболизма, пишет eatthis.

Если есть неправильную пищу перед тренировкой, то она не будет эффективной.

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Специалисты советуют перед занятиями спортом не есть 1,5-2 часа, так как переполненный желудок будет мешать. Если продержаться сложно, то надо перекусить чем-нибудь легким. Худшая пища для этого - жареная. Она может вызвать ощущение тяжести перед тренировкой.

Надо перед тренировкой получить сложные углеводы и нежирный белок.

"Если вы едите за два-три часа до тренировки, прекрасно подойдет тарелка с коричневым рисом, курицей и овощами. Или бутерброд с нежирным белком и сыром в паре с салатом и фруктами", - отмечают эксперты.

Бороться с целлюлитом помогают массажи, спорт и здоровый образ жизни.Также есть некоторые продукты, от которых нужно отказаться, так как они вызывают эту проблему. Невозможно избавиться от целлюлита полностью, но визуально сделать менее заметным можно.