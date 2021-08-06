Быть бодрым без кофе реально - назвали способы

Есть другие способы, чтобы быть энергичным. Фото: pixabay

Люди привыкли начинать день с чашки кофе для бодрости, чтобы не дремать на работе.

Но не всем можно пить кофе. И со временем такой метод теряет эффективность, пишет bustle.

Есть другие способы, чтобы быть энергичным.

1. Движение. Можно ходить по офису, поговорить с коллегами, выйти на улицу. После такого перерыва производительность возрастет.

2. Короткие разговоры. Это важно, потому что люди получают энергию друг от друга, улучшается настроение.

3. Перекус. Когда есть ощущение, что хочется спать, то надо есть продукты, которые бодрят: яйца, авокадо, орехи.

4. Питье воды. Это поможет улучшить самочувствие, если оно плохое из-за обезвоживания.

5. Правильное сидение. Те, кто сидят прямо, чувствуют себя значительно бодрее и энергичнее тех, кто этого не делает.

6. Жевание резинки. Если это делать во время какого-то задания, то решение удастся принять быстрее и точнее.

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7. Сосредоточение на приятном. Если в рутинных задачах находить что-то интересное, можно избавиться от желания спать.

Если использовать кофе как косметическое средство, он поможет убрать мешки под глазами. Надо взять гущу от заваренного напитка, приложить ее на кожу под глазами, подождать 15 мин. Смыть теплой водой. В конце процедуры нанести увлажняющий крем.