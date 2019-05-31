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пятница, 31 мая 2019 22:45

Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
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В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards
Фото: dailymail.co.uk
В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards
В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards
В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards
В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards

В британском городе Эпсом графства Суррей прошел "День леди" на королевских скачках. На ежегодные соревнования женщины приходят в лучшем наряде и причудливых шляпах.

В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards, которую дают самым стильным.

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Территория ипподрома делится на несколько секторов. В отделении Queen's Stand гости обязаны соблюдать дресс-код: легкий шарф или шляпа - для женщин, пиджак, галстук или бабочка - для мужчин.

Автор: dailymail.co.uk
  В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards
В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards

Большинство посетительниц имели яркие наряды с цветочным принтом. Высокие шляпы напоминали конструции из букетов и бабочек. Некоторые добавлял к ним перья. Часть женщин одели откровенные платья с вырезами на животе. Свой образ они дополняли высокими каблуками.

Автор: dailymail.co.uk
  В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards
В этом году как женщины, так и мужчины будут бороться за премию The Style Awards

Дизайнер из Нью-Йорка Ария МакМанус объединила купальники с пляжными полотенцами. Речь идет о Towelkini.

Daily Mail
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