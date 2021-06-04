Блогер экспериментировал с интервальным голоданием - что из этого вышло

Интервальные голодание помогает худеть, так как создает дефицит калорий. Фото: pixabay

В течение 30 дней ютубер Кем Джонс пробовал систему интервального голодания, чтобы похудеть.

Он на 16 ч. полностью прекращал есть, а последующие 8 ч. питался, пишет Insider.

По словам диетологов, такая система нормализует уровень глюкозы и инсулина в крови. Голодая, организм активно сжигает жировые запасы и не тратит энергию на переделки пищи.

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Сначала мужчина боролся с голодом и считал время до следующего перекуса. Впрочем, он быстро привык к тому, что пропускает завтраки. К эксперименту решил добавить пикантности и целый месяц не смотрел на свое тело. Для сравнения, зафиксировал вес перед диетой и после.

Интервальное голодание помогает худеть, так как создает дефицит калорий. По словам мужчины, обычно у него на завтрак было два яйца, два тоста, тофу и салат из рукколы. Пропуская этот прием пищи, он значительно сократил количество принятых калорий. Сначала готовил как можно больше пищи, чтобы наесться в течение восьмичасового перерыва. Впоследствии понял, что организм не может переваривать так много продуктов, как это было раньше.

Стоит учитывать, что интервальное голодание подходит не всем. Среди преимуществ - вес теряется, снижается артериальное давление и риск диабета. Но некоторым людям такая диета запрещена, так как могут возникнуть расстройства пищевого поведения, обмороки и проблемы со сном.

Эксперимент закончился тем, что на 30-й день диеты Джонс сделал еще одно фото, чтобы сравнить свое тело до и после. За месяц похудел на 2,5 кг. Чтобы результат был, как у блогера, надо еще регулярно заниматься в спортзале, ходить на пробежки и хорошо высыпаться.

Диетологи рекомендуют есть три раза в день, но некоторые считают, что и одного достаточно. Если есть раз в день для похудения, то можно в итоге получить серьезные проблемы. Так питаться опасно, поскольку организм не получает с пищей достаточное количество полезных питательных веществ.