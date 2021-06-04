Блогер экспериментировал с интервальным голоданием - что из этого вышло

 
Ексклюзивы
1/5
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 297
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 324
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 504
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 720
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Фото
Все фото
13
17
3
4
6
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Какое белье будет модным в этом сезоне
Какое белье будет модным в этом сезоне
Объявили победительницу &quot;Мисс Вселенная-2021&quot;
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 414
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 846
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 540
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 15:00

Блогер экспериментировал с интервальным голоданием - что из этого вышло

  Комментировать
Блогер экспериментировал с интервальным голоданием - что из этого вышло
Интервальные голодание помогает худеть, так как создает дефицит калорий. Фото: pixabay

В течение 30 дней ютубер Кем Джонс пробовал систему интервального голодания, чтобы похудеть.

Он на 16 ч. полностью прекращал есть, а последующие 8 ч. питался, пишет Insider.

По словам диетологов, такая система нормализует уровень глюкозы и инсулина в крови. Голодая, организм активно сжигает жировые запасы и не тратит энергию на переделки пищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие диетические продукты вызывают ожирение

Сначала мужчина боролся с голодом и считал время до следующего перекуса. Впрочем, он быстро привык к тому, что пропускает завтраки. К эксперименту решил добавить пикантности и целый месяц не смотрел на свое тело. Для сравнения, зафиксировал вес перед диетой и после.

Интервальное голодание помогает худеть, так как создает дефицит калорий. По словам мужчины, обычно у него на завтрак было два яйца, два тоста, тофу и салат из рукколы. Пропуская этот прием пищи, он значительно сократил количество принятых калорий. Сначала готовил как можно больше пищи, чтобы наесться в течение восьмичасового перерыва. Впоследствии понял, что организм не может переваривать так много продуктов, как это было раньше.

Стоит учитывать, что интервальное голодание подходит не всем. Среди преимуществ - вес теряется, снижается артериальное давление и риск диабета. Но некоторым людям такая диета запрещена, так как могут возникнуть расстройства пищевого поведения, обмороки и проблемы со сном.

Эксперимент закончился тем, что на 30-й день диеты Джонс сделал еще одно фото, чтобы сравнить свое тело до и после. За месяц похудел на 2,5 кг. Чтобы результат был, как у блогера, надо еще регулярно заниматься в спортзале, ходить на пробежки и хорошо высыпаться.

Диетологи рекомендуют есть три раза в день, но некоторые считают, что и одного достаточно. Если есть раз в день для похудения, то можно в итоге получить серьезные проблемы. Так питаться опасно, поскольку организм не получает с пищей достаточное количество полезных питательных веществ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блогер экспериментировал с интервальным голоданием - что из этого вышло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11288
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7983
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5112
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4554
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4194
Красота
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
 Просмотров: 90
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
13
 Просмотров: 1422
Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла
Легко и бесплатно: как ухаживать за кожей, чтобы она сияла Просмотров: 180
Простой лайфхак, чтобы понять, надо ли менять подушку
Простой лайфхак, чтобы понять, надо ли менять подушку Просмотров: 387
Напитки, без которых организму не обойтись в течение дня
Напитки, без которых организму не обойтись в течение дня Просмотров: 504
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2789
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть