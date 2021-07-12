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понедельник, 12 июля 2021 23:46

Бессонные ночи нельзя наверстать на выходных - експертка

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Бессонные ночи нельзя наверстать на выходных - експертка
Часто люди ненавидят понедельник, потому что трудно вставать после выходных. Фото: pixabay

Не выспавшись в будни из-за быстрого темпа жизни, наверстать в выходные потерянный сон не удастся.

Человек никуда не летит, не меняет часовой пояс, но организм чувствует все то же, рассказала кандидат биологических наук Ольга Маслова, передают 24 Новини.

Так называемый социальный джетлаг происходит если человек делает большую разницу сна в будний и выходной день, примерно более чем в 2 - 3 часа, по ее словам.

"То есть, если в будний день вы просыпаетесь в 8 утра, а в выходные в 10 - то все будет нормально. А если в 5 и в 12 - организм очень истощается", - рассказала експерт.

Часто люди ненавидят понедельник, потому что трудно вставать после выходных. Хотя "понедельник не виноват, а организм просто не может адаптироваться".

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При таком образе жизни человеку еще трудно контролировать эмоции и поведение.

Бессонница или хронический недосып заставляют человека чувствовать себя усталим и разбитим. Иногда это имеет серьезные последствия для здоровья, иммунитета или психики. В таких случаях следует пить биологически активные добавки, по словам диетолога.

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