Ярко и сексуально: какие купальники стали трендом лета 2019

Фото: lady.tochka.net

Сезон отпусков и походов на пляж продолжается. Однотонные бикини слишком скучные, а крутые снимки с курорта в Instagram сами себя не сделают.

При выборе купальника нужно быть максимально внимательным и учитывать особенности фигуры.

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Gazeta.ua не советует заказывать дорогие купальники в интернете. Есть риск не угадать с размером, или получить не то на что ожидаешь.

Сейчас в тренде необычные бикини, животные принты и стилистика ретро. Gazeta.ua сделала подборку самых трендовых купальников 2019 с необычными фасонами.

Подходит к концу 2-й месяц лета, поэтому настало время пересмотреть свой гардероб и избавиться немодных и антитрендових вещей. Какую одежду стилисты советуют выбросить из шкафа?