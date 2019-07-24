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среда, 24 июля 2019 16:50

Ярко и сексуально: какие купальники стали трендом лета 2019
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Необычные фасоны купальников стали трендом лета 2019 года
Фото: lady.tochka.net
Необычные фасоны купальников стали трендом лета 2019 года
Необычные фасоны купальников стали трендом лета 2019 года
Необычные фасоны купальников стали трендом лета 2019 года
Необычные фасоны купальников стали трендом лета 2019 года

Сезон отпусков и походов на пляж продолжается. Однотонные бикини слишком скучные, а крутые снимки с курорта в Instagram сами себя не сделают.

При выборе купальника нужно быть максимально внимательным и учитывать особенности фигуры.

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Gazeta.ua не советует заказывать дорогие купальники в интернете. Есть риск не угадать с размером, или получить не то на что ожидаешь.

Сейчас в тренде необычные бикини, животные принты и стилистика ретро. Gazeta.ua сделала подборку самых трендовых купальников 2019 с необычными фасонами.

Подходит к концу 2-й месяц лета, поэтому настало время пересмотреть свой гардероб и избавиться немодных и антитрендових вещей. Какую одежду стилисты советуют выбросить из шкафа?

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