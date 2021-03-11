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четверг, 11 марта 2021 15:10

Акне лечат долго - какие способы избавиться от проблемы

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Акне лечат долго - какие способы избавиться от проблемы
Во время лечения акне не надо делать чистки лица и пилинги. Фото: pixabay

Акне - это угри, которые могут развиваться несколько лет.

Их лечение может длиться довольно долго, пишет УНІАН.

Сначала надо наладить питание. Рекомендуют отказаться от жирного, жареного, сладкого, молочных продуктов, солений и копченостей. Не стоит пить алкоголь, курить, или уменьшить количество сигарет.

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Надо уделить внимание косметике и подобрать ее правильно по типу кожи. Есть много вариантов по уходу за проблемной кожей, за кожей с акне и розацеа. Эти средства не должны содержать спирт. Косметологи-дерматологи рекомендуют приобрести "подсушки", в составе которых есть цинк. С помощью этого средства вы сможете подсушить высыпания. А вот давить их категорически запрещено.

При акне 2-й, 3-й и более запущенной формы надо проконсультироваться с врачом относительно косметологических процедур. Во время лечения акне не надо делать чистки лица и пилинги. В этот период коже нужен особый уход.

Одной из причин появления акне на спине есть остатки кондиционера для волос. Поэтому стоит сначала мыть волосы, а потом тело. Потому что жир и масло с головы и остатки шампуня и кондиционера стекают по спине и закупоривают поры.

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