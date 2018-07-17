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среда, 18 июля 2018 01:37

140-килограммовая девушка за год стала фитоняшкой
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24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг
Фото: Instagram / theirongiantess
24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг
24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг
24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг
24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг

24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг. В этом девушке помогли правильное питание и интенсивные тренировки.

До 22 лет вес Лоры достиг 140 кг. Неправильное питание и отсутствие дисциплины привели к тому, что в 2014-м врачи нашли у нее серьезные проблемы со здоровьем. Тогда девушка задумалась о похудении, пишет znaj.ua.

Автор: Instagram / theirongiantess
  24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг
24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг

Микетич изучила азы правильного питания, чтобы терять вес без вреда для здоровья, и купила абонемент в спортзал. Благодаря личному тренеру, она легко влилась в тренировки и стала посещать спортзал практически ежедневно. Сейчас она весит 88 кг и не собирается на этом останавливаться.

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"Я весила 140 кг и вместо того, чтобы лечь под нож хирургов, легла под штангу", - написала Микетич.

Автор: Instagram / theirongiantess
  24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг
24-летняя Лора Микетич за год похудела на 50 кг

Однако под скальпель хирурга ей все-таки пришлось лечь, чтобы удалить лишнюю кожу, которая обвисла из-за потери веса. Операция прошла успешно, и Лора ждет, когда сможет вернуться к своему привычному ритму жизни.

Американский глянец о здоровый способ жизни Self magazine опубликовал обложку с самой полной моделью мира - 32-летней Тесс Холлидей. Издание отметило, что фотошоп для обработки снимка не применяли.

znaj.ua
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