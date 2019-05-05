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воскресенье, 05 мая 2019 18:45

ЗАЗ распродает свое имущество

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ЗАЗ распродает свое имущество
Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу корпуса. Фото: Today.ua

Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество.

Стартовая цена - около 420 млн грн, сообщается на сайте Центральной универсальной товарной биржи.

"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ОАО "Запорожский автомобилестроительный завод", выставляется для продажи на аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,22 тысячи квадратных метров, оборудования и приспособлений. Стоимость - 419 360 000 грн в том числе по НДС", - говорится в сообщении.

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Среди имущества, которое выставляется на аукцион: машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха и административно-бытовой корпус.

Суд принял решение о возобновлении работы "Запорожского автомобилестроительного завода". 11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации завода сроком в 6 месяцев.

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