Завод Tesla в Германии будет стоить 4 млрд евро

Американская компания Tesla планирует вложить до 4 млрд евро в новый завод Gigafactory 4 возле Берлина.
Новое предприятие должно производить 150 тыс. электромобилей, пишет Tagesspiegel.
Строительство завода будет проходить в несколько этапов. Средства в предприятие американская марка планирует вкладывать постепенно.
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Сообщается, что Tesla может рассчитывать на финансовые субсидии от Евросоюза в размере до 300 млн евро. Самой первой машиной, которую выпустят в Gigafactory 4 станет Модель Y.
Сначала предприятие обеспечит три тысячи рабочих мест. В будущем количество сотрудников может вырасти до 8-10 тыс.
Глава Volkswagen отреагировал на планы Tesla построить завод в Берлине. Он заявил, что американской компании будет лучше в Германии, чем в США.
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