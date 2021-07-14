Запретят продавать грузовики с дизельными двигателями

Планируют выйти на нулевой уровень выбросов CO2 в железнодорожном транспорте и внутренних авиаперевозках. Фото: pixabay.com

В Великобритании с 2040 года запретят продажу новых грузовиков с дизельными и бензиновыми двигателями.

Запрет введут ради снижения вредных выбросов транспорта, сообщает DW. С 2035-го прекратят продажу небольших грузовиков на дизеле и бензине, а еще через пять лет - авто весом более 26 т.

"Мы как и раньше будем летать куда-то на выходные, но на более эффективных самолетах, использующих экологическое топливо. Как и раньше будем водить, но все больше автомобили с нулевыми вредными выбросами", - заявил министр транспорта Грант Шеппс.

Британское правительство объявило о плане промышленной зеленой революции, направленном на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. План включает запрет выпуска и продажи в стране новых авто с двигателями внутреннего сгорания с 2030-го. Страна также планирует выйти на нулевой уровень выбросов CO2 в железнодорожном транспорте и внутренних авиаперевозках.

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В прошлом году британский Оксфорд объявил, что ограничит бензиновые и дизельные автомобили. Он стал первым городом Великобритании, где на нескольких улицах в центральных районах города разрешены исключительно электрические транспортные средства. В Париже также хотят запретить все бензиновые и дизельные автомобили до 2030 года. Такое решение объявила мэрия на климатическом форуме 2017 года. Дизельные авто запретят уже в 2024-м. Руководство французской столицы планирует, что к 2050 году Париж станет экологически чистым городом. Аналогичные мероприятия состоятся еще в трех городах страны.