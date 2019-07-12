Заканчивают ремонтировать важный мост через Днестр

Важный мост на Львовщине почти готов. Фото: facebook.com

Завершающие этапы капитального ремонта важного моста через Днестр на Львовщине показали на фотографиях.

Фотографии опубликовал региональное подразделение "Укравтодора" в Facebook.

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В публикации сообщили, что дорожники устраивают гидроизоляцию моста.

Путепровод расположен на Львовщине, в Жидачевском районе вблизи села Залески. Он соединяет международную трассу Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Об этом сообщили на tsn.ua.

На украинских дорогах установят фонари на солнечных батареях.