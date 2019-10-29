Заброшенную Ламборджини продали за 40 млн

Найденную ранее в старом гараже Lamborghini Miura P400 S продали за $1,6 млн (40 млн 107 360 грн - Gazeta.ua).
Авто было выставлено на аукционе RM Sotheby's и ушло с молотка за 1,2 миллиона фунтов, что составляет примерно 1600000 долларов. Хотя по суперкар ожидали выручить около 800 000 фунтов, сообщает Motor1.
Авто было выпущено в 1969 году. Ее пробег составил чуть более 29 тысяч километров. У суперкара было только два владельца, а последние годы она провела в заброшенном гараже в небольшой немецкой деревне горного массива Шварцвальд.
Lamborghini Miura P400 S находится в идеальном состоянии. Никогда не подвергался реставрации, и имеет все заводские детали.
Всего было выпущено 764 авто Lamborghini Miura с 1966 по 1973 годы.
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Lamborghini отправит на международную космическую станцию детали машин, которые напечатали на 3D-принтере. Пять образцов углепластика отошлют на станцию 2 ноября. Над ними будут проводить опыты.
Карбон тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.
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