Заброшенную Ламборджини продали за 40 млн

Найденную ранее в старом гараже Lamborghini Miura P400 S продали за $1,6 млн (40 млн 107 360 грн - Gazeta.ua).

Авто было выставлено на аукционе RM Sotheby's и ушло с молотка за 1,2 миллиона фунтов, что составляет примерно 1600000 долларов. Хотя по суперкар ожидали выручить около 800 000 фунтов, сообщает Motor1.

Ламборджини из заброшенного гаража продали за 1,2 млн евро. Фото: Sotheby'S

Авто было выпущено в 1969 году. Ее пробег составил чуть более 29 тысяч километров. У суперкара было только два владельца, а последние годы она провела в заброшенном гараже в небольшой немецкой деревне горного массива Шварцвальд.

Lamborghini Miura P400 S была выпущена в 1969 году. Фото: Sotheby'S

Lamborghini Miura P400 S находится в идеальном состоянии. Никогда не подвергался реставрации, и имеет все заводские детали.

Всего было выпущено 764 авто Lamborghini Miura с 1966 по 1973 годы.

Lamborghini Miura P400 S была выпущена в 1969 году. Фото: Sotheby'S

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Lamborghini отправит на международную космическую станцию детали машин, которые напечатали на 3D-принтере. Пять образцов углепластика отошлют на станцию 2 ноября. Над ними будут проводить опыты. Карбон тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.