За льготный период "евроблях" растаможку на 13,5 миллиардов гривен

Всего за этот период оформили почти 220 тыс. автомобилей Фото: Українські Новини

Всего за этот период оформили почти 220 тыс. автомобилей.

За льготный период растаможка авто на европейских номерах в госбюджет поступило 13,5 млрд гривен, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. За этот период таможенники оформили более 218 тыс. авто на "евробляхах", пишет Зеркало недели.

"С начала действия льготного периода для растаможивания авто состоянием на 24 февраля 2019 таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. Транспортных средств. Уплачено 13,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Указано, что из растаможенных авто на еврономерах 140 тыс. ввезли на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей. Эти автомобили находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

"За их оформление уплачено более 8,65 млрд гривен, из которых почти 4,3 млрд грн - акцизный налог, 2, 5 млрд грн - НДС и 0,772 млрд грн - пошлина", - сообщили в ГФС.

При этом 121,4 тысячи автомобилей находилась на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

"За них владельцы добровольно заплатили1,031 млрд грн - 8500 за каждое авто. Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены", - отметили в фискальной службе.

22 февраля начала действовать новая модель налогообложения акцизным налогом легковых авто, которую ввели законами, принятыми Верховной Радой 13 июля 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие самые дорогие авто растаможили в Украине за последние 3 месяца

Теперь владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая этого года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

За два месяца украинцы растаможили более 65 тыс. автомобилей на иностранной регистрации. Благодаря таможенному оформлению бюджет пополнился на 4,1 млрд грн, сообщают в Министерстве финансов Украины.