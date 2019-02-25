За льготный период "евроблях" растаможку на 13,5 миллиардов гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 315
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 999
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 621
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 855
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5715
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1683
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42492
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
10
13
7
9
36
Mazda выпустила новенький родстер MX-5
Mazda выпустила новенький родстер MX-5
Визитная карточка Лондона: двухэтажный автобус последний раз вышел на маршрут
Визитная карточка Лондона: двухэтажный автобус последний раз вышел на маршрут
Как в Киевской области соревновались мотоциклисты - раритетные фото
Как в Киевской области соревновались мотоциклисты - раритетные фото
&quot;Кубику&quot; 40 лет: как начиналась история Mercedes-Benz G-Class
"Кубику" 40 лет: как начиналась история Mercedes-Benz G-Class
Volkswagen показал обновленный Passat
Volkswagen показал обновленный Passat
Видео
Все видео
Как рекламируют популярные в мире электромобили
Как рекламируют популярные в мире электромобили
Автомобили Tesla оснастили уникальной функцией
Автомобили Tesla оснастили уникальной функцией
Как рекламируют любимые электромобили украинцев
Как рекламируют любимые электромобили украинцев
На видео сняли 15-километровые очереди евроблях
На видео сняли 15-километровые очереди евроблях
Как верблюд из снега автомобиль вытаскивал
Как верблюд из снега автомобиль вытаскивал
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1125
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3996
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2772
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2205
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
1 Просмотров: 180
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
понедельник, 25 февраля 2019 18:19

За льготный период "евроблях" растаможку на 13,5 миллиардов гривен

  Комментировать
За льготный период &quot;евроблях&quot; растаможку на 13,5 миллиардов гривен
Всего за этот период оформили почти 220 тыс. автомобилей Фото: Українські Новини

Всего за этот период оформили почти 220 тыс. автомобилей.

За льготный период растаможка авто на европейских номерах в госбюджет поступило 13,5 млрд гривен, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. За этот период таможенники оформили более 218 тыс. авто на "евробляхах", пишет Зеркало недели.

"С начала действия льготного периода для растаможивания авто состоянием на 24 февраля 2019 таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. Транспортных средств. Уплачено 13,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Указано, что из растаможенных авто на еврономерах 140 тыс. ввезли на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей. Эти автомобили находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

"За их оформление уплачено более 8,65 млрд гривен, из которых почти 4,3 млрд грн - акцизный налог, 2, 5 млрд грн - НДС и 0,772 млрд грн - пошлина", - сообщили в ГФС.

При этом 121,4 тысячи автомобилей находилась на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

"За них владельцы добровольно заплатили1,031 млрд грн - 8500 за каждое авто. Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены", - отметили в фискальной службе.

22 февраля начала действовать новая модель налогообложения акцизным налогом легковых авто, которую ввели законами, принятыми Верховной Радой 13 июля 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие самые дорогие авто растаможили в Украине за последние 3 месяца

Теперь владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая этого года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

За два месяца украинцы растаможили более 65 тыс. автомобилей на иностранной регистрации.

Благодаря таможенному оформлению бюджет пополнился на 4,1 млрд грн, сообщают в Министерстве финансов Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За льготный период "евроблях" растаможку на 13,5 миллиардов гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 35260
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29397
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 26442
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 2 Просмотров: 21915
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7362
Авто
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
 Просмотров: 315
Стоимость растаможки евроблях увеличилось вдвое
Стоимость растаможки евроблях увеличилось вдвое Просмотров: 1728
Мужчина потратил на ремонт дорог 40 тыс. грн из собственного кармана - за это получил штраф
Мужчина потратил на ремонт дорог 40 тыс. грн из собственного кармана - за это получил штраф
 Просмотров: 1602
"Побежал к "Приусу "и бросил под сиденье им двухсотку" - как бляхеры растамаживали авто в последние дни скидок
"Побежал к "Приусу "и бросил под сиденье им двухсотку" - как бляхеры растамаживали авто в последние дни скидок
 Просмотров: 1836
Как рекламируют популярные в мире электромобили
Как рекламируют популярные в мире электромобили
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
21
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
7
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
7
MARUV не поедет на Евровидение
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 11064
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua