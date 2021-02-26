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пятница, 26 февраля 2021 17:19

За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт

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За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт фото: rbc.ua

16 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за существенное увеличение штрафов для водителей, пешеходов и велосипедистов. Так, за превышение скорости более, чем на 50 км в час водители ранее получали штраф на 510 грн, теперь он составит - 3400 грн. За превышение скорости более 20 километров в час предусмотрели штраф 255 грн.

- Штрафы для пешеходов и велосипедистов увеличили в пять раз. Теперь они будут варьироваться от 255 гривен до 850 гривен, - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев. Он рассказывает, кто должен фиксировать нарушения участников дорожного движения.

Вернутся ли наши водители и патрульные к старой практике - когда нелегально будут давать половину суммы штрафа? Какова вероятность такого?

Если в целом мы говорим о штрафах, то незначительное повышение на "стандартное" нарушение абсолютно никак не повлияет. Существует вероятность, что это будет касаться нарушений за управление в состоянии алкогольного опьянения. За такие нарушения существенно увеличили штрафы. Существуют две причины. Во-первых, маленькая заработная плата полицейских, которая составляет 13 тысяч гривен. Во-вторых, большой соблазн, чтобы получить практически такую ​​же сумму с водителя, который пытается избежать ответственности за взятку.

За создание аварийной ситуации предусмотрели штраф 1445 грн. Это обвинение довольно сомнительное. Часто им злоупотребляли сотрудники ГАИ во время милиции. Не будет так на этот раз? Какова вероятность, что полиция не будет злоупотреблять этим для увеличения плана по штрафам?

Честно говоря, эта практика вообще не распространена среди полиции. В Украине за создание аварийной ситуации предусмотрели 1445 гривен штрафа для водителей. Самое интересное, что за создание аварийной ситуации велосипедистами и пешеходами тоже увеличили штраф до 850 гривен. Для водителей установили не только штраф, но и лишение права управления. Оно не работает по одной причине, поскольку создание аварийной ситуации всегда предполагает наличие пострадавшего. Он должен доказать, что для него создали такую ​​ситуацию. Сам факт доказательства аварийной ситуации очень проблематичен.

Вождение без водительского удостоверения обойдется от 425 грн до 20 тыс. грн. Почему такая большая разница? Насколько справедливо устанавливать такой большой штраф?

Это очень правильное решение. Если провести тотальную проверку всех водителей, то сразу станет известно, кого лишили права управления транспортными средствами. Сегодня большое количество таких водителей до сих пор ездит на автомобилях. Незначительный штраф, который сейчас действует, не является сдерживающим фактором. Но и вероятность того, что водителя остановит полиция и узнает, что у него нет права управления, тоже очень мала. В прошлом году в Украине обнаружили рекордсмена, которого десять раз останавливала полиция. Каждый раз он находился в нетрезвом виде за рулем. И все равно он продолжал управлять автомобилем. Поэтому этой суммы штрафа мало. Если человек лишен права управлять транспортными средствами, то он не должен садиться за руль. А если водитель это сделал, то для него должны наступить самые тяжелые последствия ответственности.

Существенно вырос штраф за вождение в нетрезвом состоянии. Как думаете, действительно пьяных за рулем станет меньше?

Конечно, нет. На то есть две причины. Во-первых, в Украине 99% водителей не имеют понятия о том, что штрафы и санкции увеличили. То есть люди не следят за этими моментами и нововведениями. Во-вторых, водители также не следят за изменениями в правилах дорожного движения. Они получили право управления и затем ежедневно продолжают спокойно садиться за руль. С этой точки зрения, это не будет сдерживающим фактором.

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Возможно, стоило бы ввести уголовную ответственность за поездки в нетрезвом состоянии?

На сегодня законодательство четко разделяет два момента. Для водителей в состоянии алкогольного опьянения предусмотрели административную и уголовную ответственности. Административная ответственность предусмотрена для водителей, которые находятся пьяными за рулем или попадают в ДТП с пострадавшими. Если же водители совершают ДТП в состоянии алкогольного опьянения и есть пострадавшие средней тяжести или погибшие, то за это предусмотрена уголовная ответственность. Законодательство уже очень серьезно это все ужесточает. Есть ряд статей, которые смягчают уголовную ответственность. Предположим, смягчения наказания, амнистия или помилование. Поэтому приравняли этот вид проступка к коррупционным действиям. Скажем так, что нельзя смягчить наказание, если человек не отбыл половину срока. В некоторых моментах такой нарушитель должен отсидеть две третих срока, а после этого могут рассматривать варианты или помилования, или амнистии.

Вы в предыдущих наших разговорах упоминали о проблеме автошкол - когда они фактически продают права водителям. Возможно, стоило бы с этого начать наводить порядок? Или штрафовать такие автошколы?

На самом деле здесь нужно решать все на законодательном уровне и такие законопроекты рассматривали. Они были направлены на то, чтобы имплементировать нормы Европейского Союза, а именно подготовки и допуска водителей. Комитет по транспорту, через которые проходили оба законопроекта, их не поддержал. Он решил отправить их на дорассмотрение и поэтому вопрос остался нерешенным.

Не кажется ли вам, что власть вместо содействия выполнению правил дорожного движения делает все, чтобы водители их нарушали чаще? Например, нелогично организует движение, дублирует знаки разметкой, ставит мало знаков, не повторяет после перекрестков важную информацию о скорости и условиях безопасности.

Это несовершенство нашего законодательства. Установлением знаков и разметкой полиция не занимается. Вопросами организации дорожного движения занимается собственник дороги. К примеру, в Киеве - это местные власти. Они решают, где устанавливать соответствующий знак, где одностороннее или двустороннее движение. В Украине нет единого органа, который должен все это обеспечивать. Полное отсутствие координации между всеми ветвями власти по организации обеспечения дорожного движения приводит к таким последствиям. В Киеве есть 40 мест на дороге, где установлены знаки, запрещающие остановку или стоянку. Но установление этих знаков совершенно не согласуется с требованиями национального стандарта, который предписывает случаи, где эти знаки можно устанавливать. Ранее Госавтоинспекция следила за этим, а сейчас полиция не следит.

Почему штрафы не повлияют на аварийность на дорогах?

Такая практика существует во всем мире. Если нарисовать график, то сегодня существует тенденция увеличения штрафов. Водители начинают осторожнее относиться к тем нарушениям, где увеличили штрафы. Понемногу показатель аварийности начинает снижаться. Так происходит в течение двух-трех месяцев. Затем все перестанут об этом говорить и показатель аварийности вернется на то место, где был раньше. Никогда повышение штрафов не давало результат снижения аварийности.

Ввели штрафы и для пешеходов в размере 255 грн и для велосипедистов - 680 грн. Почему такие маленькие?

По сравнению с тем, что ранее штраф составлял 51 грн, то это уже достаточно большой штраф. Штрафы увеличили от 255 гривен до 850 гривен. Штраф на сумму 255 гривен предусмотрели, если есть сам факт нарушения. Если пешеход или велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения, то штраф уже увеличивают до 340 гривен, а если еще создал аварийную ситуацию, то получаем максимум - 850 гривен. Как полиция будет это все реализовывать, пока неизвестно. У нас полиция не уделяет внимание пешеходам и велосипедистам вообще.

Кто должен фиксировать нарушения велосипедистов и пешеходов?

Это должна осуществлять исключительно полиция. В автоматическом режиме, к сожалению, это пока осуществить невозможно.

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности. Кроме этого, в удостоверениях указывать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.

Автор: Алёна Лищук
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