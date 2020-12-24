Выбрали автомобиль года: чем он поражает

Выбрали победителя в номинации World Car of the Year.
Победитель определился впервые в истории. Триумфатором стал корейский автомобиль KIA Telluride, сообщает Associated Press, передает ТСН.
Триумфатором стал корейский автомобиль KIA Telluride.
Внедорожник имеет проекционный дисплей и потолочные сопла климатической системы для среднего ряда. Также в салоне в каждом ряду есть гнезда USB (по два в каждом ряду). К Bluetooth могут подключиться два смартфона одновременно. С помощью микрофона водитель может общаться с пассажирами. Внедорожник доступен в четырех комплектациях.
Победителем в номинации "Дизайн года" стала Mazda 3.
Porsche Taycan назвали лучшим спортивным автомобилем и лучшим автомобилем категории люкс.
Лучшим городским автомобилем признали KIA Soul EV.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси устроил пижамную вечеринку
Компания Toyota изобрела новую транспортную систему. С ее помощью можно управлять несколькими авто одновременно.
Комментарии