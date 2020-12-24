Выбрали автомобиль года: чем он поражает

Выбрали победителя в номинации World Car of the Year.

Победитель определился впервые в истории. Триумфатором стал корейский автомобиль KIA Telluride, сообщает Associated Press, передает ТСН.

Триумфатором стал корейский автомобиль KIA Telluride.

Автор: kia.com KIA Telluride - автомобиль года.

Внедорожник имеет проекционный дисплей и потолочные сопла климатической системы для среднего ряда. Также в салоне в каждом ряду есть гнезда USB (по два в каждом ряду). К Bluetooth могут подключиться два смартфона одновременно. С помощью микрофона водитель может общаться с пассажирами. Внедорожник доступен в четырех комплектациях.

Победителем в номинации "Дизайн года" стала Mazda 3.

Автор: reuters.com Mazda 3 - "Дизайн года"

Porsche Taycan назвали лучшим спортивным автомобилем и лучшим автомобилем категории люкс.

Автор: reuters.com Porsche Taycan - лучший спортивный автомобиль и лучший автомобиль класса люкс.

Лучшим городским автомобилем признали KIA Soul EV.

Автор: blog.kia.ua KIA Soul EV - лучший городской автомобиль.

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Компания Toyota изобрела новую транспортную систему. С ее помощью можно управлять несколькими авто одновременно.