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четверг, 20 декабря 2018 17:30

Вводят онлайн-кабинеты для водителей авто

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Вводят онлайн-кабинеты для водителей авто
Так каждый желающий сможет быстро получить актуальную информацию об автомобиле.Фото: из открытых источников

Для владельцев транспортных средств в Украине внедрят электронный кабинет водителя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам электронного правительства.

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"С помощью такого кабинета каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своих авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД", – сообщили в Госагентстве.

Ранее в Украине открыли данные о регистрации авто. Сервис предоставляет данные о первой регистрации автомобилей в Украине. Транспортное средство попадает в Единый государственный реестр МВД во время его первой регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена владельца, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное.

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