Впервые за последние два года обвалились продажи электромобилей

Рынок автомобилей в Китае обвалился впервые за последние два года Фото: ЭКД

В Китае из-за сокращения субсидий на экологический транспорт случился обвал их продажи.

В июле 2019 объемы продаж электромобилей в Китае сократились на 4,7%, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.

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Так, в предыдущее месяце в стране продали 80 тыс. электрокаров, гибридов и автомобилей на водороде. В июне прирост продаж электромобилей составил 80%.

Китай отправил на экспорт первую партию применяемых автомобилей. Причиной стал обвал продаж на авторынке Поднебесной впервые с 1990-х годов.