Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах

Автокемп из старого "Запорожца". Фото: скриншот с видео

Украинец Александр первым в мире превратил подержанный автомобиль "Запорожец" в дом.

Помещение на колесах пригодно для комфортного путешествия, говорится в сюжете "2+2".

Мужчина сумел обустроить машину так, что в ней есть все необходимое для путешествий. Транспорт оборудовал "духовкой" и газовой плитой на одну конфорку, столом с местами для хранения вещей, раковиной и душем. Также есть теплая вода.

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Крыша "Запорожца" превращается в кровать с палаткой, а бампер – в кухонный стол.

Имеющегося автору недостаточно. Свое произведение планирует доделать, а затем – совершить кругосветное путешествие.

В сети появилось видео, на котором автомобиль с кузовом ЗАЗ-968 с легкостью преодолевает непроходимые участки бездорожья. Мощный внедорожник создали на основе старого "Запорожца".