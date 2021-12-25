Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах

 
Ексклюзивы
1/5
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1008
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 828
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2610
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2601
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 990
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 918
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1044
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2277
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 711
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 11421
Фото
Все фото
3
7
7
25
4
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Проходит метровый брод и имеет 240 &quot;лошадей&quot; под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
Видео
Все видео
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 828
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1737
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1332
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2250
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 234
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 02:52

Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах

  Комментировать
Впервые в мире: украинец смастерил из &quot;Запорожца&quot; дом на колесах
Автокемп из старого "Запорожца". Фото: скриншот с видео

Украинец Александр первым в мире превратил подержанный автомобиль "Запорожец" в дом.

Помещение на колесах пригодно для комфортного путешествия, говорится в сюжете "2+2".

Мужчина сумел обустроить машину так, что в ней есть все необходимое для путешествий. Транспорт оборудовал "духовкой" и газовой плитой на одну конфорку, столом с местами для хранения вещей, раковиной и душем. Также есть теплая вода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов

Крыша "Запорожца" превращается в кровать с палаткой, а бампер – в кухонный стол.

Имеющегося автору недостаточно. Свое произведение планирует доделать, а затем – совершить кругосветное путешествие.

В сети появилось видео, на котором автомобиль с кузовом ЗАЗ-968 с легкостью преодолевает непроходимые участки бездорожья. Мощный внедорожник создали на основе старого "Запорожца".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 22716
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 17155
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 16920
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 9450
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 6120
Авто
Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто
Tesla заблокирует доступ к играм во время движения авто Просмотров: 72
Почему "ПЗУ Украина"? – 7 преимуществ в страховании авто
Почему "ПЗУ Украина"? – 7 преимуществ в страховании авто Просмотров: 63
Зеленский провалил обещание с кортежами
Зеленский провалил обещание с кортежами 1 Просмотров: 2007
Началось голосование за лучшие автомобили в Украине
Началось голосование за лучшие автомобили в Украине Просмотров: 198
Можно ли ездить на мотоцикле зимой?
Можно ли ездить на мотоцикле зимой? Просмотров: 882
Больше всего комментируют
6
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 16184
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть