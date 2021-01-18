Возник гигантский автомобильный концерн - PSA и Fiat Chrysler объединились

Fiat и PSA объединились. Фото: motor1.com

Автопроизводителей PSA и Fiat Chrysler больше нет. Компании объединились в одну огромную, которая получила название Stellantis.

В нее вошло более 10 автомобильных брендов Citro"n, Peugeot, Opel, Vauxhall, DS Automobiles, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Maserati, Magneti.

Процесс слияния французского Peugeot S.A. и итальянского Fiat Chrysler Automobiles N.V. завершился на прошлой неделе.

"Настал тот день, когда сделку по слиянию Peugeot S.A. и Fiat Chrysler Automobiles N.V. можно считать официально завершенной, - говорит директор по маркетингу в Peugeot Citroen Ukraine Андрей Чабанов на своей странице в Facebook. - Совместные акции Stellantis будут торговаться на бирже Euronext в Париже, Mercato Telematico Azionario в Милане в понедельник, 18 январь 2021 года и New York Stock Exchange во вторник, 19 января 2021-го по общему биржевому тикеру STLA".

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Слияние образует автогруппу с большими возможностями. Так, ожидают общий годовой объем продаж около 8,1 млн автомобилей. Это выведет Stellantis на конкурентный уровень Toyota и Volkswagen Group.

Кроме этого, Stellantis сможет сократить ежегодные расходы автогруппы более чем €5 млрд. И для этого не надо будет закрывать заводы. Также около 40% экономии удастся достичь через унификацию платформ и силовых агрегатов, оптимизацию инвестиций в дизайн, 35% сбережениями на закупках и еще 7% - экономией на общих продажах.

За последние 5 лет б/у автомобили в Украине подешевели в долларовом эквиваленте. Главная причина - насыщение рынка недорогими машинами с ЕС и США. Имея 100-150 тыс. грн, можно выбрать авто на каждый день, какое не будет приносить много хлопот. Однако много в продаже и дешевых автомобилей.