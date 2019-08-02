Volvo сделает из машины смартфон?

Интернет Volvo можно будет предоставлять через Wi-Fi на восемь устройств. Фото: из открытых источников

Покупатели новых Volvo с Интернетом через SIM-карту, получат 100 Гб для роуминга.

Опция будет доступна без каких-либо дополнительных затрат и предоставит покупателям дополнительные оповещения о безопасности, точку Wi-Fi-доступа в роуминге и точную информацию о трафике в реальном времени.

Служба передачи данных Volvo предлагает 12 месяцев бесплатного подключения с момента ее активации.

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После окончания первого года покупатели могут продлить срок действия соглашения. Для этого нужно приобрести тарифный план в Vodafone. Есть возможность уменьшить размер данных, если клиенту не нужно 100 Гб.

Основная функция службы заключается в предоставлении дополнительных предупреждений безопасности. Запланированные сообщения включают "Предупреждение о скользкой дороге" и "Предупреждение об опасной ситуации".

Интернет можно будет предоставлять через Wi-Fi на восемь устройств.

Услуга подключения доступна на всех моделях от 2020 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

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