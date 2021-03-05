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пятница, 05 марта 2021 16:58

Volvo перейдет на производство электромобилей

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К 2030 году компания Volvo Cars планирует стать производителем исключительно электрических автомобилей. Она нацелена продавать только премиальные электрокары, постепенно избавляясь от двигателей внутреннего сгорания и гибридных авто.

Автор: Volvo
  Volvo перейдет на производство электромобилей
Volvo перейдет на производство электромобилей

Стратегия по производству электрокаров входит в часть климатического плана. Такая новация необходима для уменьшения углеродного следа от каждого авто во время эксплуатации, информирует Gazeta.ua пресс-служба компании производителя.

Автор: Volvo
  Volvo перейдет на производство электромобилей
Volvo перейдет на производство электромобилей

На сегодня рынок авто с ДВС постепенно сокращается, что демонстрирует отказ от традиционных авто и переход к экологическим электрокарам.

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В прошлом году компания Volvo Cars выпустила свой 1-й полностью электрический автомобиль XC40 Recharge. Она представляет 2-й электромобиль - новую модель 40-й серии.

Автор: Volvo
  Volvo перейдет на производство электромобилей
Volvo перейдет на производство электромобилей

В ближайшие годы шведский производитель представит еще дополнительные электрические модели, в дальнейшем предлагая еще больше новых авто. К 2025 году компания планирует, что 50% глобальных продаж составят электрокары, а остальные - гибриды. К 2030 году каждый автомобиль, который продает Volvo Cars, должен стать электрическим.

Автор: Volvo
  Volvo перейдет на производство электромобилей
Volvo перейдет на производство электромобилей

"В автомобилей с ДВС нет долгосрочных будущего, - утверждает Генрик Грин, главный директор по технологиям. - Мы решительно настроены стать производителем только электрических автомобилей. Переход должен состояться до 2030 года. Так мы ответим ожиданиям клиентов и будем частью решения по борьбе с изменением климата".

Компания Volvo Cars была основана 1927 года. Сегодня - это один из самых известных и уважаемых в мире автомобильных брендов, который 2020 года продал 661 тыс. 713 автомобиля примерно в 100 странах мира. С 2010 года Volvo Cars входит в состав Zhejiang Geely Holding - Китай.

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Дата
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