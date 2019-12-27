Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей

Фото: Motor

Компания Volkswagen Group Components представила мобильных роботов-заправщиков для электрокаров.

Полностью автономные передвижные модули оснастят камерой, лазерным сканером, ультразвуковыми датчиками и манипулятором, сообщает портал Motor.

Весь процесс зарядки происходит без вмешательства людей. Так, робот вместе с мобильным аккумулятором подъезжает к автомобилю, активирует зарядку и едет к другим машинам. Наполнив батареи, робот собирает аккумуляторы и везет их на подзарядку.

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Мобильный накопитель имеет емкость 25 кВт/ч. Кроме этого, есть поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт.

Устройство можно вызвать через мобильное приложение. Также он может приехать самостоятельно после "общения" с автомобилем с помощью технологии V2X.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустит в столице Катара Дохе беспилотные електрошатлы до конца 2022 года.