Водители игнорируют парковочные карманы

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 1845
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1332
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2646
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6561
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3078
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3313
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
29
19
21
12
5
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
От &quot;горбатого&quot; до &quot;ушастого&quot;: как рекламировали &quot;Запорожец&quot;
От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда
Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда
Показали обновленный Porsche Macan
Показали обновленный Porsche Macan
Видео
Все видео
Водители игнорируют парковочные карманы
Водители игнорируют парковочные карманы
Показали, как правильно пользоваться парковочными "карманами"
Показали, как правильно пользоваться парковочными "карманами"
115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было
115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было
Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль
Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль
Занесло на мокрой дороге: подборка аварий
Занесло на мокрой дороге: подборка аварий
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4401
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 855
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4464
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27199
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1611
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 10:11

Водители игнорируют парковочные карманы

  Комментировать
Водители игнорируют парковочные карманы

Киевские водители игнорируют парковочные "карманы".

Столичные чиновники пытаются решить ситуацию с парковкой в ​​центре столицы, даже сняли специальный видеоролик, в котором показали, как правильно надо парковаться в специальных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За неправильную парковку придется заплатить полторы тысячи гривен

Но водителям не нравится занимать паркоместо одной машиной, потому что там можно поставить 2 автомобиля. К тому же парковаться "елочкой" куда удобнее.

В Киеве начинают появляться парковочные "карманы". На ул. Богдана Хмельницкого уже обустроены более двух десятков "карманов".

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов показал, как правильно парковаться в "кармане".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водители игнорируют парковочные карманы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 473450
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 226278
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 104068
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 49238
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16859
Авто
Назвали самый выгодный электромобиль
Назвали самый выгодный электромобиль Просмотров: 828
Сколько аварий спровоцировали пьяные водители
Сколько аварий спровоцировали пьяные водители Просмотров: 171
Пробилось колесо и подъехал автомобиль на евробляхе: нардеп рассказала, как ее обокрали на дороге
Пробилось колесо и подъехал автомобиль на евробляхе: нардеп рассказала, как ее обокрали на дороге Просмотров: 3916
Конфискованные евробляхи раздают бесплатно
Конфискованные евробляхи раздают бесплатно 1 Просмотров: 8392
Что становится причиной агрессивного поведения на дороге
Что становится причиной агрессивного поведения на дороге Просмотров: 360
Больше всего комментируют
11
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
5
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 8806
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua