Киевские водители игнорируют парковочные "карманы".

Столичные чиновники пытаются решить ситуацию с парковкой в ​​центре столицы, даже сняли специальный видеоролик, в котором показали, как правильно надо парковаться в специальных местах.

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Но водителям не нравится занимать паркоместо одной машиной, потому что там можно поставить 2 автомобиля. К тому же парковаться "елочкой" куда удобнее.

В Киеве начинают появляться парковочные "карманы". На ул. Богдана Хмельницкого уже обустроены более двух десятков "карманов". Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов показал, как правильно парковаться в "кармане".