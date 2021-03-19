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пятница, 19 марта 2021 13:00

Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами

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Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами
Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами фото: autoua.net

С 6 апреля в Украине теоретические экзамены для получения водительских прав будут сдавать по новым тестам. Предварительно их можно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД.

Тесты изменили, учитывая новое законодательство и предложения преподавателей профильных учебных заведений, водителей.

"По мере того как меняется законодательство периодически нужно обновлять тесты для будущих водителей. Удивился, почему это так долго делали. Это абсолютно нормальный процесс, ведь законодательство постоянно меняется", - сказал Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Ранее водители сдавали теоретический экзамен по киевским или харьковским билетами.

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"Потом создали Главный сервисный центр и ввели абсолютно новые билеты. Они содержали много ошибок. Работа над их устранением продолжалась постоянно. Но дело в том, что билеты построены по тем разделам, которые составляют основу учебной программы. Например, домедицинская помощь, основы безопасности или основы права. Если мы откроем Закон Украины "О дорожном движении", то увидим утвержденную программу. Согласно ей, экзамены должны принимать исключительно по правилам дорожного движения. Когда в экзаменационных билетах видите то, чего нет в правилах дорожного движения, то это противоречит закону", - добавил Караваев.

Предыдущие билеты путали водителей, поскольку вопросы задавали неоднозначно.

"Основной задачей билетов было не проверить знания, а запутать человека. Это вызвало бурю негодования. Измененные билеты частично содержали такие моменты. Необходимо это исправить. Вопросы должны задавать однозначно", - сказал автоюрист.

На сайте Министерства внутренних дел появился проект, который предусматривает увеличение срока между сдачей теоретического и практического экзаменов для будущих водителей. Вообщем в Украине автошколы сами выбирают срок обучения. В среднем он варьируется от 2 до 3 месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы сдать теоретический и практический экзамены и получить водительское удостоверение.

Автор: Алёна Лищук
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