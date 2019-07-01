Водитель отсудил 11 тысяч в полиции

В Виннице водитель через суд взыскал с патрульных 11 тыс. грн морального и материального ущерба.
Патрульные остановили водителя и не нашли номер шасси при осмотре его машины. Как следствие, правоохранители решили, что он уничтожен и эвакуировали транспорт для экспертизы.
Во время контрольного осмотра эксперты все же нашли номер шасси - он был невредимым и еще и в предусмотренном месте.
После экспертизы автомобиль вернули водителю, но взяли с него плату за эвакуацию и хранение машины на штрафплощадке. Кроме того, пострадавший потратил деньги еще и на поездки в полицию для разъяснений и чтобы забрать авто.
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Когда человек забрал свой автомобиль - подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные деньги. Винницкий апелляционный суд решением от 7 июня 2019 решил взыскать в пользу водителя 11 тысяч морального и материального вреда.
Если водитель обратится с жалобой в вышестоящий орган, то инспектора должны привлечь еще и к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили на tsn.ua
Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским.
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