Водитель отсудил 11 тысяч в полиции

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и 1+1
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и 1+1
Просмотров: 72
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1404
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1467
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3295
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2169
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 693
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1575
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24804
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3816
Фото
Все фото
3
8
3
14
5
DS представила асимметричный електрогиперкар
DS представила асимметричный електрогиперкар
DS создала асимметричный электрический суперкар
DS создала асимметричный электрический суперкар
&quot;Слили&quot; фото нового Cadillac Escalade на тестах
"Слили" фото нового Cadillac Escalade на тестах
Как едет самый доступный немецкий седан Opel Astra
Как едет самый доступный немецкий седан Opel Astra
Представили новый Ford Puma
Представили новый Ford Puma
Видео
Все видео
1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости
1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости
Показали электрический Mini Cooper
Показали электрический Mini Cooper
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
Эффектное сальто - российский военный автомобиль перевернулся во время разворота
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
"Прощанием славянки" отметили закрытие Ford в России
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 387
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1575
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1530
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2133
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
Просмотров: 18
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
понедельник, 01 июля 2019 17:13

Водитель отсудил 11 тысяч в полиции

  Комментировать
Водитель отсудил 11 тысяч в полиции
В Виннице водитель через суд взыскал с патрульных 11 тыс. грн. Фото: из открытых ист очников

В Виннице водитель через суд взыскал с патрульных 11 тыс. грн морального и материального ущерба.

Патрульные остановили водителя и не нашли номер шасси при осмотре его машины. Как следствие, правоохранители решили, что он уничтожен и эвакуировали транспорт для экспертизы.

Во время контрольного осмотра эксперты все же нашли номер шасси - он был невредимым и еще и в предусмотренном месте.

После экспертизы автомобиль вернули водителю, но взяли с него плату за эвакуацию и хранение машины на штрафплощадке. Кроме того, пострадавший потратил деньги еще и на поездки в полицию для разъяснений и чтобы забрать авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, какой вес сможет перевозить электрофура Tesla Semi

Когда человек забрал свой автомобиль - подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные деньги. Винницкий апелляционный суд решением от 7 июня 2019 решил взыскать в пользу водителя 11 тысяч морального и материального вреда.

Если водитель обратится с жалобой в вышестоящий орган, то инспектора должны привлечь еще и к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили на tsn.ua

Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель отсудил 11 тысяч в полиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Арестовали украинского правозащитника

Поляк застрелил украинского студента

Другу дружину короля привселюдно стратили

Нашли лекарство от болезни путешественников

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 124615
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 76206
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 47574
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 Просмотров: 28427
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 21781
Авто
Показали, какой вес сможет перевозить электрофура Tesla Semi
Показали, какой вес сможет перевозить электрофура Tesla Semi Просмотров: 360
DS представила асимметричный електрогиперкар
DS представила асимметричный електрогиперкар
3
 Просмотров: 315
Модернизированный грузовик КрАЗ прошел европейские испытания
Модернизированный грузовик КрАЗ прошел европейские испытания Просмотров: 513
Во Франции на дороги выходят водородные автобусы
Во Франции на дороги выходят водородные автобусы Просмотров: 459
Ford уволит 20% персонала
Ford уволит 20% персонала Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
7
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
4
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 12342
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua