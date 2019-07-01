Водитель отсудил 11 тыс. грн у полиции

В Виннице водитель через суд взыскал с патрульных 11 тыс. грн. Фото: из открытых ист очников

В Виннице водитель через суд взыскал с патрульных 11 тыс. грн морального и материального ущерба.

Патрульные остановили водителя и не нашли номер шасси при осмотре машины. Как следствие, правоохранители решили, что он уничтожен и эвакуировали транспорт для экспертизы.

Во время контрольного осмотра эксперты все же нашли номер шасси - он был невредимым и находился в предусмотренном месте.

После экспертизы автомобиль вернули водителю, но взяли с него плату за эвакуацию и хранение машины на штрафплощадке. Кроме того, пострадавший потратил деньги на поездки в полицию для разъяснений и чтобы забрать авто.

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Когда мужчина забрал автомобиль, подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные деньги. Винницкий апелляционный суд решением от 7 июня 2019-го взыскал в пользу водителя 11 тыс. грн морального и материального вреда.

Если водитель обратится с жалобой в вышестоящий орган, то инспекторов должны привлечь еще и к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила tsn.ua

Верховный суд поддержал водителя, который не показал "права" полицейским.